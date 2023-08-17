Военкор призвал с осторожностью относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков призвал с подозрением относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ. Таким образом «информационная машина» может заманивать войска в ловушку. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил Александр Сладков.

«Мы должны быть аккуратны. Потому что вся информационная и военная машина Запада сегодня подозрительно громко аплодирует нашим войскам, которые идут в северном направлении. И не есть ли это попытка заманить нас в капкан для того, чтобы более успешно продолжить на крымском участке, на крымском направлении? Посмотрим. Мы не торопимся, делаем всё по науке».