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НОВОСТИ

Военкор призвал с осторожностью относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ

12:00 17.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков призвал с подозрением относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ. Таким образом «информационная машина» может заманивать войска в ловушку. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил Александр Сладков.

«Мы должны быть аккуратны. Потому что вся информационная и военная машина Запада сегодня подозрительно громко аплодирует нашим войскам, которые идут в северном направлении. И не есть ли это попытка заманить нас в капкан для того, чтобы более успешно продолжить на крымском участке, на крымском направлении? Посмотрим. Мы не торопимся, делаем всё по науке».

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