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НОВОСТИ

Более 60% американцев уверены, что приобрести огнестрельное оружие в США «слишком легко»

12:05 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США «слишком легко». Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Pew Research Center.

Согласно опросу, 61% респондентов уверены, что приобретение оружия в США — чересчур легкий процесс. Как уточняется в исследовании, 86% респондентов из Демократической партии считают, что приобрести оружие в США очень просто, в то время как лишь 34% республиканцев придерживаются подобной позиции. Только 9% американцев считают, что купить оружие «слишком тяжело».

При этом большинство опрошенных — 72% — отметили, что покупают оружие «для защиты», 32% респондентов — «для охоты», 7% — «для работы».

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