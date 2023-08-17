Более 60% американцев уверены, что приобрести огнестрельное оружие в США «слишком легко»
12:05 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США «слишком легко». Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Pew Research Center.
Согласно опросу, 61% респондентов уверены, что приобретение оружия в США — чересчур легкий процесс. Как уточняется в исследовании, 86% респондентов из Демократической партии считают, что приобрести оружие в США очень просто, в то время как лишь 34% республиканцев придерживаются подобной позиции. Только 9% американцев считают, что купить оружие «слишком тяжело».
При этом большинство опрошенных — 72% — отметили, что покупают оружие «для защиты», 32% респондентов — «для охоты», 7% — «для работы».
НОВОСТИ
- 12:32 17.08.2023
- Операторов беспилотных авиасистем будут готовить в российских колледжах
- 12:20 17.08.2023
- США не поставляют новое оружие ВСУ, опасаясь его захвата РФ и передачу КНР - эксперт
- 12:00 17.08.2023
- Военкор призвал с осторожностью относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ
- 11:32 17.08.2023
- Боевая мощность Ту-95 в этом году будет повышена вдвое — замглавы Минпромторга РФ
- 11:20 17.08.2023
- Не менее 100 человек арестованы в Пакистане за нападения на христианские церкви
- 11:14 17.08.2023
- «Боевых монстров Ростеха» теперь можно примерить на себя
- 11:05 17.08.2023
- На 2024 запланированы совместные военные учения Китая и Белоруссии - СМИ
- 11:00 17.08.2023
- Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии
- 10:32 17.08.2023
- Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах в Чечне
- 10:20 17.08.2023
- Польша совершает масштабные закупки наступательных вооружений - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать