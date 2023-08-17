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НОВОСТИ

США не поставляют новое оружие ВСУ, опасаясь его захвата РФ и передачу КНР - эксперт

12:20 17.08.2023 Источник: Газета.Ru

Новейшая американская военная техника не поставляется на Украину из-за опасений Вашингтона, что она может попасть не только в руки Москвы, но и Пекина. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский военный эксперт Мэтью Хо.

Именно поэтому, считает эксперт, США не отправляют на Украину танки Abrams последних модификаций. Обещанные Киеву примерно 40 танков Abrams принадлежат к старым моделям M1A1, которые начали выпускаться еще до войны в Персидском заливе в 1991 году. Новейшие модификации Abrams обладают засекреченной броней, Вашингтон ни в коем случае не может допустить, чтобы они попали в качестве боевых трофеев в Россию.

Хо отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась и с ракетами HIMARS. Российские войска научились подавлять спутниковую систему GPS, с помощью которой управлялись эти ракеты. Эксперт полагает, что Вашингтон поэтому опасается поставлять украинской армии баллистические ракеты ATACMS.

Кроме того, власти США полагают, что Россия может делиться полученными трофейными экземплярами новейшего американского оружия с Китаем. Такой вариант развития событий вызывает особые опасения в Пентагоне.  Газета.Ru

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