«Боевых монстров Ростеха» теперь можно примерить на себя

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«Боевые монстры Ростеха» стали героями лимитированной серии футболок, которую Госкорпорация создала специально к международной выставке «Армия-2023». Одноименный арт-проект, представляющий боевую технику в виде фантастических механизированных зверей, был презентован в Telegram-канале компании накануне форума и быстро обрел популярность в сети.

Лимитированная коллекция футболок Ростеха содержит шесть принтов. Среди них боевой самолет Су-57, представленный в виде пикирующей хищной птицы, барражирующий боеприпас «Ланцет» в образе пчелы с выпущенным жалом, вертолет Ка-52 («Аллигатор»), чьим олицетворением стала летающая рептилия. Также представлены основной российский боевой танк Т-90М «Прорыв» в образе медведя, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», явившийся в виде гигантского шерстистого носорога, огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» в облике змея Горыныча.

«Почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями Ростеха. Для танкиста или летчика его боевая машина – почти как живая. Как и для того, кто ее собирает или ремонтирует в цехе. Поэтому мы «оживили» боевые машины, чтобы показать их характер с помощью метафорических образов, продемонстрировать грозную сущность русского оружия. Для проекта мы взяли основные оружейные шедевры, активно задействованные сейчас в зоне СВО и ставшие кошмаром для наших врагов», – сказали в Ростехе.