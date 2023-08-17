Операторов беспилотных авиасистем будут готовить в российских колледжах
12:32 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ утвердило перечень профессий, по которым ведется обучение в колледжах. В частности, в него вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — сказал он, выступая на Московском урбанистическом форуме.
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