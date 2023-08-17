Евросоюз осудил нападение на солдат Нигера на границе с Мали — Боррель

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз осудил нападение террористов на военных Нигера на границе с Мали, жертвами которого стали 17 военнослужащих. Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X («икс», бывший «Твиттер»).

«Евросоюз твердо осуждает нападения, осуществленные вооруженными группировками, в результате которых погибли по меньшей мере 17 военных Нигера. Восстановление конституционного порядка — это единственный путь восстановления безопасности, которая была серьезно подорвана попыткой военного переворота», — полагает Боррель.

16 августа отряд военнослужащих армии Нигера попал в засаду вблизи города Кутугу (к юго-востоку от Мали) во вторник, приводит заявление военных агентство AFP. По предварительным данным, 17 солдат были убиты, 20 ранены, 6 получили серьезные ранения. Все пострадавшие эвакуированы в Ниамей, столицу Нигера.

Ранее боевики группировки под названием «Ан-Нусра» (запрещена в РФ), связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ), напали на нигерских военных.