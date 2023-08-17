В Молдавии уничтожили могилу комсомольца-подпольщика
13:05 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочие, занимавшиеся по поручению властей села Балабанешты Криулянского района Молдавии ремонтными работами в местном парке, снесли памятник и сровняли с землей могилу комсомольца-подпольщика Антона Онике. Об этом сообщил председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
«Во время реставрации парка памятник Онике демонтировали, а могилу сровняли с землей. Теперь на месте памятника подпольщику посажена елка», — написал он на своей странице в соцсети.
Петрович напомнил, что подпольщика пытали и убили сотрудники румынской полиции в 1930 году. После расстрела тело юноши сбросили в Днестр, где его и обнаружили жители Балабанешты.
По мнению Петровича, снос памятника вписывается в проводимую действующим руководством страны политику оправдания преступлений румынской администрации на территории Молдавии. В частности, в республике стали открывать памятники штурмовавшим молдавские города румынским солдатам, которых теперь называют героями и освободителями.
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