Много военнослужащих ВСУ гибнут из-за проблем с эвакуацией раненых с передовой — пленный

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно увеличивает отсутствие медицинской эвакуации раненых с передовых позиций. Об этом рассказал военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко, попавший в плен к военным 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки ЛНР.

«Каждый день был артобстрел: много раненых, в основном были тяжелораненые. Эвакуации практически не было. Те, кто не доживал с теми ранениями, приходилось их там закапывать (на поле боя — прим. ТАСС) — так начальство говорило. Объявляли их там пропавшими без вести», — сказал он на видеозаписи, предоставленной ТАСС группой военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса.

Левко рассказал, что его подразделение постоянно испытывало нехватку продовольствия — в жаркие дни были проблемы с подвозом воды, не хватало еды и боеприпасов. По его словам, боевые задачи на линии соприкосновения десантники 81-й бригады ВСУ выполняли с вооружением советского производства. «Может, у кого и было иностранное вооружение, но в нашем подразделении было советское. <…> Иностранное вооружение было у наемников. Они сами с этим приезжали, нам этого не давали», — сообщил он.

По словам Левко, в плен он сдался добровольно после того, как офицеры ВСУ отправили его группу штурмовать ранее утраченные ими позиции под Белогоровкой без разведки местности и поддержки артиллерии.