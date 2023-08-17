Подозреваемый в причастности к взрыву в Дагестане этапирован в Москву
13:32 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи этапировали в Москву подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время Басманный суд столицы должен избрать меру пресечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, на какой мере пресечения в отношении Насрулаева будут настаивать столичные следователи.
По данным другого собеседника агентства, следствие будет настаивать на аресте фигуранта дела, так как он проживает в другом регионе, а вменяемое ему деяние предусматривает в качестве меры арест.
НОВОСТИ
- 14:12 17.08.2023
- ВС РФ провели успешные наступательные действия на донецком направлении — МО
- 14:00 17.08.2023
- Отмена образования на русском в Эстонии противоречит нормам в сфере прав человека — ООН
- 13:20 17.08.2023
- Много военнослужащих ВСУ гибнут из-за проблем с эвакуацией раненых с передовой — пленный
- 13:10 17.08.2023
- Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom
- 13:05 17.08.2023
- В Молдавии уничтожили могилу комсомольца-подпольщика
- 13:00 17.08.2023
- Евросоюз осудил нападение на солдат Нигера на границе с Мали — Боррель
- 12:32 17.08.2023
- Операторов беспилотных авиасистем будут готовить в российских колледжах
- 12:20 17.08.2023
- США не поставляют новое оружие ВСУ, опасаясь его захвата РФ и передачу КНР - эксперт
- 12:05 17.08.2023
- Более 60% американцев уверены, что приобрести огнестрельное оружие в США «слишком легко»
- 12:00 17.08.2023
- Военкор призвал с осторожностью относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать