Подозреваемый в причастности к взрыву в Дагестане этапирован в Москву

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи этапировали в Москву подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время Басманный суд столицы должен избрать меру пресечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, на какой мере пресечения в отношении Насрулаева будут настаивать столичные следователи.

По данным другого собеседника агентства, следствие будет настаивать на аресте фигуранта дела, так как он проживает в другом регионе, а вменяемое ему деяние предусматривает в качестве меры арест.