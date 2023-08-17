Отмена образования на русском в Эстонии противоречит нормам в сфере прав человека — ООН
14:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о переводе образовательной системы Эстонии на государственный язык фактически делает невозможным получение образования на русском языке в стране и не соответствует международным документам в области прав человека. Об этом говорится в заявлении группы экспертов ООН, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — заявили эксперты.
Они подчеркивают, что законодательные нормы вводят «ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования». Эксперты также обеспокоены воздействием положений эстонского закона на русскоязычное население, так как они «фактически упразднили язык меньшинства как средство обучения».
НОВОСТИ
- 14:12 17.08.2023
- ВС РФ провели успешные наступательные действия на донецком направлении — МО
- 13:32 17.08.2023
- Подозреваемый в причастности к взрыву в Дагестане этапирован в Москву
- 13:20 17.08.2023
- Много военнослужащих ВСУ гибнут из-за проблем с эвакуацией раненых с передовой — пленный
- 13:10 17.08.2023
- Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom
- 13:05 17.08.2023
- В Молдавии уничтожили могилу комсомольца-подпольщика
- 13:00 17.08.2023
- Евросоюз осудил нападение на солдат Нигера на границе с Мали — Боррель
- 12:32 17.08.2023
- Операторов беспилотных авиасистем будут готовить в российских колледжах
- 12:20 17.08.2023
- США не поставляют новое оружие ВСУ, опасаясь его захвата РФ и передачу КНР - эксперт
- 12:05 17.08.2023
- Более 60% американцев уверены, что приобрести огнестрельное оружие в США «слишком легко»
- 12:00 17.08.2023
- Военкор призвал с осторожностью относиться к хвалебным статьям западной прессы о ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать