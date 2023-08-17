Отмена образования на русском в Эстонии противоречит нормам в сфере прав человека — ООН

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о переводе образовательной системы Эстонии на государственный язык фактически делает невозможным получение образования на русском языке в стране и не соответствует международным документам в области прав человека. Об этом говорится в заявлении группы экспертов ООН, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — заявили эксперты.

Они подчеркивают, что законодательные нормы вводят «ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования». Эксперты также обеспокоены воздействием положений эстонского закона на русскоязычное население, так как они «фактически упразднили язык меньшинства как средство обучения».