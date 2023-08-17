ВС РФ провели успешные наступательные действия на донецком направлении — МО
14:12 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штурмовики Вооруженных сил (ВС) РФ провели успешные наступательные действия на донецком направлении, улучшив положение по переднему краю. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия [на донецком направлении] и улучшили положение по переднему краю», — сказал он.
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