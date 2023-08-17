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Три российских самолета пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии из-за грозы

14:32 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три самолета российских авиакомпаний — «России», «Уральских авиалиний» и Nordwind — пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии при выполнении полетов из или в Калининград из-за грозы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний „Россия“, „Уральские авиалинии“ и „Северный ветер“, выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — отметили в Росавиации.

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