0
0
93
НОВОСТИ

Задержан сопредседатель движения «Голос»* Мельконьянц

15:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседателя движения «Голос»* (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.

«Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)», — сказал адвокат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:42 17.08.2023
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
0
43
15:32 17.08.2023
Мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни
0
66
15:12 17.08.2023
НАТО будет помогать Киеву до победы, ответил Столтенберг на вопрос об уступках территории
0
112
14:32 17.08.2023
Три российских самолета пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии из-за грозы
0
198
14:12 17.08.2023
ВС РФ провели успешные наступательные действия на донецком направлении — МО
0
215
14:00 17.08.2023
Отмена образования на русском в Эстонии противоречит нормам в сфере прав человека — ООН
0
205
13:32 17.08.2023
Подозреваемый в причастности к взрыву в Дагестане этапирован в Москву
0
266
13:20 17.08.2023
Много военнослужащих ВСУ гибнут из-за проблем с эвакуацией раненых с передовой — пленный
0
249
13:10 17.08.2023
Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom
0
237
13:05 17.08.2023
В Молдавии уничтожили могилу комсомольца-подпольщика
0
269

Возврат к списку