Задержан сопредседатель движения «Голос»* Мельконьянц

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседателя движения «Голос»* (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца допрашивают в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.

«Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)», — сказал адвокат.