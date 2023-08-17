НАТО будет помогать Киеву до победы, ответил Столтенберг на вопрос об уступках территории
15:12 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.
«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне», — привело агентство Reuters ответ Столтенберга на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для завершения конфликта и возможного членства этой страны в НАТО. Соответствующую возможность ранее озвучил глава аппарата Столтенберга. Комментируя тяжелые проблемы украинского наступления, он сказал: «Украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной».
15 августа начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России.
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