Мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали мужчину, который прыгнул с парашютом с верхнего этажа Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, любитель экстремальных прыжков, забрался на Эйфелеву башню в районе 05:40 (06:40 мск) утра и спрыгнул около 07:00 (08:00 мск), используя специальный парашют, предназначенный для прыжков с относительно небольшой высоты.

Парашютист был задержан после приземления в связи с общественно опасным поведением. Вместе с тем, никакого ущерба от действий парашютиста не выявлено.

По данным BFMTV, этот инцидент стал причиной «незначительной задержки» с открытием Эйфелевой башни для посетителей.