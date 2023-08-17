Время в пути по ВСМ от Москвы до Петербурга сократится до 2 часов 15 минут — Путин
16:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Время в пути по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов 5 минут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поддержав предложение по началу реализации данного проекта.
«Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часа 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», — сказал Путин.
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