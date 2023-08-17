Минск получил от Москвы первую партию боевых вертолетов Ми-35
16:12 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия получила от России боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию. Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
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