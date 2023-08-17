0
0
150
НОВОСТИ

Минск получил от Москвы первую партию боевых вертолетов Ми-35

16:12 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия получила от России боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию. Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 17.08.2023
В Греции разрешили прокалывать шипами колеса машин перевозчиков мигрантов
0
52
17:00 17.08.2023
Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска
0
72
16:40 17.08.2023
Ипотеку в Сбере по текущим ставкам можно оформить до 22 августа
0
112
16:32 17.08.2023
ЦРУ предупреждало Блинкена, что контрнаступление Киева провалится — Херш
0
131
16:00 17.08.2023
Время в пути по ВСМ от Москвы до Петербурга сократится до 2 часов 15 минут — Путин
0
191
15:42 17.08.2023
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
0
212
15:32 17.08.2023
Мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни
0
185
15:12 17.08.2023
НАТО будет помогать Киеву до победы, ответил Столтенберг на вопрос об уступках территории
0
239
15:00 17.08.2023
Задержан сопредседатель движения «Голос»* Мельконьянц
0
219
14:32 17.08.2023
Три российских самолета пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии из-за грозы
0
296

Возврат к списку