Минск получил от Москвы первую партию боевых вертолетов Ми-35

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия получила от России боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию. Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.