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ЦРУ предупреждало Блинкена, что контрнаступление Киева провалится — Херш

16:32 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ЦРУ заранее предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина не сможет добиться успеха в результате контрнаступления в этом году, однако в администрации президента США это проигнорировали. Об этом сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack со ссылкой на источник в американской разведке.

«Он (Блинкен — прим. ТАСС) узнал от ЦРУ, что украинское наступление не будет удачным. Это было устроенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским шоу, в которое поверили в американской администрации», — приводит Херш слова собеседника.

При этом на ожиданиях от контрнаступления Киева строились большие планы. Херш утверждает, что встреча по украинскому урегулированию в Джидде должна была стать венцом «молниеносного весеннего наступления Украины». «Но пока Россия продолжает сдерживать украинское наступление и не давать ему продвигаться», — отмечает Херш.

Американский журналист добавил, что встреча в Джидде была идеей помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который видел в ней «эквивалент „Версаля“ Вудро Вильсона, встречу великого альянса свободного мира после победы над ненавистным врагом». «Еще одна ошибка. Но кто их уже считает?» — приводит Херш слова своего собеседника в американской разведке.

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