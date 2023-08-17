Ипотеку в Сбере по текущим ставкам можно оформить до 22 августа

16:40

Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п.п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п.п. на этой неделе. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются – условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке.

По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5% годовых. При этом увеличен размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами СберСпасибо, теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту.