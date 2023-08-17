Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с белорусским лидером Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска.

«Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос [строительства ВСМ] с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю», — сказал Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3. «Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», — добавил он.