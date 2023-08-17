Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска
17:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с белорусским лидером Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска.
«Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос [строительства ВСМ] с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю», — сказал Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3. «Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», — добавил он.
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