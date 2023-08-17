В Греции разрешили прокалывать шипами колеса машин перевозчиков мигрантов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческая полиция будет растягивать полосы с шипами, чтобы прокалывать шины автомобилей для нелегальной перевозки мигрантов в Грецию через сухопутную границу с Турцией. Об этом решении прокуратуры суда первой инстанции города Александруполис сообщила газета «Нафтемборики».

Согласно решению прокуратуры, «использование в качестве крайней меры механических средств для нанесения ущерба шинам транспортного средства с целью его принудительного обездвиживания считается законным, позволительным, а в некоторых случаях — обязательным».

Решение принято после увеличения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобилей, перевозивших мигрантов по автомагистрали «Эгнатия Одос» в области Эврос, продолжает издание. Эта мера должна помешать перевозчикам мигрантов, которые часто выезжают на встречную полосу, чтобы избежать проверок со стороны полиции. Нередко это приводит к ДТП со смертельным исходом.

Президент Всегреческой федерации пограничных отрядов полиции Панайотис Харелас сообщил, что обучить полицейских работе с такими полосами, оснащенными стальными шипами, планируется в ближайшее время.