В Греции разрешили прокалывать шипами колеса машин перевозчиков мигрантов
17:12 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греческая полиция будет растягивать полосы с шипами, чтобы прокалывать шины автомобилей для нелегальной перевозки мигрантов в Грецию через сухопутную границу с Турцией. Об этом решении прокуратуры суда первой инстанции города Александруполис сообщила газета «Нафтемборики».
Согласно решению прокуратуры, «использование в качестве крайней меры механических средств для нанесения ущерба шинам транспортного средства с целью его принудительного обездвиживания считается законным, позволительным, а в некоторых случаях — обязательным».
Решение принято после увеличения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобилей, перевозивших мигрантов по автомагистрали «Эгнатия Одос» в области Эврос, продолжает издание. Эта мера должна помешать перевозчикам мигрантов, которые часто выезжают на встречную полосу, чтобы избежать проверок со стороны полиции. Нередко это приводит к ДТП со смертельным исходом.
Президент Всегреческой федерации пограничных отрядов полиции Панайотис Харелас сообщил, что обучить полицейских работе с такими полосами, оснащенными стальными шипами, планируется в ближайшее время.
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