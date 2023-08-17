Путин наградил главу Олимпийского комитета России Позднякова орденом Александра Невского
17:40 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поздняков удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
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