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НОВОСТИ

Путин наградил главу Олимпийского комитета России Позднякова орденом Александра Невского

17:40 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поздняков удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

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