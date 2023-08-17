Почему войска РФ пересекли границу Беларуси и Украины в начале СВО, надо спросить Зеленского - Лукашенко

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные части Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. <…> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.