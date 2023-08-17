Президент Белоруссии высказал свое мнение по теме достижения целей СВО
19:50 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лукашенко спросили, говорил ли ему президент РФ Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели СВО. «Мы в таком духе с ним не обсуждали тему, — ответил белорусский президент. — Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны».
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