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НОВОСТИ

Президент Белоруссии высказал свое мнение по теме достижения целей СВО

19:50 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цели специальной военной операции на сегодняшний день выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной по отношению к РФ, как раньше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Лукашенко спросили, говорил ли ему президент РФ Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели СВО. «Мы в таком духе с ним не обсуждали тему, — ответил белорусский президент. — Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны».

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