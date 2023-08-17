Лукашенко: Думаю, что следующий президент в России будет Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин будет переизбран главой государства на предстоящих выборах, так как соперников у него сейчас нет. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет», — сказал Лукашенко.