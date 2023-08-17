Лукашенко: Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали. Это бы ничего не изменило и ничего не давало…
20:10 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед российским лидером стоят более актуальные задачи, но вскоре он «увидит» этого человека. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.
«Думаю, что есть [такой человек]. Если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время. Он не видит его сейчас. Думаю, это так. Почему? — Потому что не думает про это и не смотрит, у него много других проблем, которые ему надо решать», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, есть ли человек, который может продолжить работать во благо России.
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