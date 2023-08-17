Власти Турции считают, что нужно избегать «инициатив», подобных случаю с судном «Шюкрю Окан»
21:25 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в сообщении.
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