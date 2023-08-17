Власти Турции считают, что нужно избегать «инициатив», подобных случаю с судном «Шюкрю Окан»

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза «Шюкрю Окан». Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — говорится в сообщении.