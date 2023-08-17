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ЕК отчиталась о досрочном заполнении газохранилищ на 90%

22:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) на целевые 90% к отопительному сезону, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 90,12% (на 13,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 99 млрд куб. м газа. Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к 1 ноября заполнить газовые хранилища на 90%.

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