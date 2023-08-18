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НОВОСТИ

В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве беспилотником

09:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский БПЛА пытался атаковать объекты в Москве, он был поражен системой ПВО и упал в районе Краснопресненской набережной столицы. Как сообщили журналистам в Минобороны России, жертв и возгораний нет.

«18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — сказали в военном ведомстве.

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