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Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ, пытавшийся их атаковать

09:05 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя, сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили его огнем из бортового вооружения. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что катер противника был уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». «В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», — подчеркнули в министерстве.

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