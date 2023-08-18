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Полеты в 4 аэропорта Москвы ограничивали рано утром, сейчас ограничения сняты

09:20 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полеты самолетов в столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский были временно ограничены рано утром. В 04:30 мск ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, сообщили журналистам в Росавиация.

«Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорт Жуковский», — отметили там.

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