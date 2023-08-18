Неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии
09:32 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные совершили нападение минувшей ночью на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии. По свидетельству очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами, а потом разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие. О пострадавших не сообщалось.
Газета «24 часа» со ссылкой на полицию информирует о задержании четырех человек.
Ранее представители местных властей потребовали ограничить доступ граждан к памятнику Советской армии и убрать палаточный городок, установленный противниками сноса монумента. Они заявили о планах возвести строительное ограждение и демонтировать опасные для окружающих элементы памятника.
В связи с решением о демонтаже памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок.
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