Неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные совершили нападение минувшей ночью на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии. По свидетельству очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами, а потом разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие. О пострадавших не сообщалось.

Газета «24 часа» со ссылкой на полицию информирует о задержании четырех человек.

Ранее представители местных властей потребовали ограничить доступ граждан к памятнику Советской армии и убрать палаточный городок, установленный противниками сноса монумента. Они заявили о планах возвести строительное ограждение и демонтировать опасные для окружающих элементы памятника.

В связи с решением о демонтаже памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок.