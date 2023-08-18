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Ознакомившись с прогнозом разведки конгрессмены выступают против выделения средств Украине - WP

10:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное сообщество США считает, что Украина не сможет добиться поставленных целей в ходе контрнаступления. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, в засекреченном прогнозе разведки изложен вывод, что Украина не сможет достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор через новые регионы. Это заключение обусловлено опытом защиты территорий, которым обладает Россия. Такие прогнозы, вероятно, спровоцируют в «Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач», пишет издание.

Оно указывает, что такие перспективы украинского контрнаступления уже порождают споры в американском Конгрессе - некоторые представители Республиканской партии не готовы согласиться с запросом президента США Джо Байдена о выделении Киеву дополнительного финансирования. Американские чиновники не соглашаются и с тем, что наличие у Украины истребителей F-16 или оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS изменило бы ситуацию и "стало бы панацеей", отмечает The Washington Post.

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