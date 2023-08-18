Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА
09:10 18.08.2023
Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пытался атаковать Москву. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне.
«Значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет», – написал глава города у себя в Telegram.
Сейчас на месте работают городские экстренные службы.
Это уже не первая попытка атаковать Москву дронами. 10 августа утром, средствами ПВО были ликвидированы два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. По словам мэра, один был ликвидирован в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
Также, как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ заявили, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.
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