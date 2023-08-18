Интерес россиян к новостям про валютный курс за 4 месяца вырос в 1,5 раза — опрос
10:05 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интерес россиян к новостям с валютной биржи за 4 месяца вырос в 1,5 раза, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, за курсом доллара и евро сейчас следят трое из десяти опрошенных — в 1,5 раза больше, чем весной. При этом мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.
По данным опроса, к 1 сентября россияне предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты россияне предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро.
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