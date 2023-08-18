Первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший 16 августа из порта Одессы, где находился до начала специальной военной операции России, около 07:00 местного времени (совпадает с мск) вошел в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал Эн-ти-ви, отмечая, что сухогруз стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки.

Судно в четверг вечером прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула. Маршрут следования сухогруза не сообщается.