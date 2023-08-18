В Забайкалье две сотрудницы соцзащиты "позаимствовали" из нацпроекта более 12 млн рублей
10:32 18.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Забайкалье две сотрудницы соцзащиты украли более 12 млн рублей из нацпроекта. Деньги были направлены на поддержку российских семей с детьми.
По данным ФСБ, в 2020-2021 году начальник отдела филиала центра соцзащиты и главный инспектор отдела выплат искали подставных лиц, которым предлагали предоставить паспортные данные и реквизиты для начисления поддержки. Законного права на получение денег эти люди не имели. Средства делились между всеми участниками преступной схемы. Всего в деле 23 фигуранта. Говорит Москва
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