ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Центр» за сутки отразили шесть попыток атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.

По словам Савчука, потери противника составили более 40 боевиков. Также уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражен ЗРК «Стрела-10».