ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
11:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войска группировки «Центр» за сутки отразили шесть попыток атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.
По словам Савчука, потери противника составили более 40 боевиков. Также уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражен ЗРК «Стрела-10».
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