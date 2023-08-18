0
0
91
НОВОСТИ

ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

11:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска группировки «Центр» за сутки отразили шесть попыток атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.

По словам Савчука, потери противника составили более 40 боевиков. Также уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражен ЗРК «Стрела-10».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 18.08.2023
Рост цен на мясо птицы объяснили новыми правилами ввода ветпрепаратов
0
55
11:20 18.08.2023
Сербия хранит половину своего газа в Венгрии — Вучич
0
76
11:05 18.08.2023
Сообщения об аренде Турцией порта Хомс не соответствуют действительности — источник
0
103
10:32 18.08.2023
В Забайкалье две сотрудницы соцзащиты "позаимствовали" из нацпроекта более 12 млн рублей
0
158
10:20 18.08.2023
Первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор
0
182
10:05 18.08.2023
Интерес россиян к новостям про валютный курс за 4 месяца вырос в 1,5 раза — опрос
0
187
10:00 18.08.2023
Ознакомившись с прогнозом разведки конгрессмены выступают против выделения средств Украине - WP
0
206
09:32 18.08.2023
Неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии
0
226
09:20 18.08.2023
Полеты в 4 аэропорта Москвы ограничивали рано утром, сейчас ограничения сняты
0
242
09:10 18.08.2023
Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА
0
260

Возврат к списку