Сообщения об аренде Турцией порта Хомс не соответствуют действительности — источник
11:05 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения о якобы аренде Турцией ливийского порта Хомс с целью создания там военной базы не соответствуют действительности. Анкара сотрудничает с Ливией в военной области с 2019 года, это взаимодействие распространяется и на Хомс, сообщил ТАСС местный дипломатический источник.
«Сообщения подобного рода появлялись и ранее. В них только не указывали, что военное сотрудничество между Турцией и Ливией по просьбе правительства национального единства (ПНЕ — прим. ТАСС) осуществляется на основании двустороннего меморандума от 2019 года. Он предусматривает проведение Турцией в пяти центрах Ливии, в том числе в объединенном учебном командовании ВМС „Хомс“, разносторонней подготовки личного состава», — сказал собеседник.
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