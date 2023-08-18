Сообщения об аренде Турцией порта Хомс не соответствуют действительности — источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о якобы аренде Турцией ливийского порта Хомс с целью создания там военной базы не соответствуют действительности. Анкара сотрудничает с Ливией в военной области с 2019 года, это взаимодействие распространяется и на Хомс, сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

«Сообщения подобного рода появлялись и ранее. В них только не указывали, что военное сотрудничество между Турцией и Ливией по просьбе правительства национального единства (ПНЕ — прим. ТАСС) осуществляется на основании двустороннего меморандума от 2019 года. Он предусматривает проведение Турцией в пяти центрах Ливии, в том числе в объединенном учебном командовании ВМС „Хомс“, разносторонней подготовки личного состава», — сказал собеседник.