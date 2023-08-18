0
0
34
НОВОСТИ

Сербия хранит половину своего газа в Венгрии — Вучич

11:20 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия использует газовые хранилища в Венгрии для хранения половины своих запасов газа. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

«Мы всегда можем положиться на Венгрию. Не забывайте, что мы половину своих запасов газа храним в Венгрии, мы получили [такую возможность] по приемлемым условиям, благодаря нашим венгерским друзьям, прежде всего [премьер-министру] Виктору Орбану и, конечно, господину [министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру] Сийярто. Я верю, что каждая встреча с ними и с [президентом Венгрии] Каталин Новак исключительно важна для нашей страны», — указал Вучич в преддверии своего визита в Будапешт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 18.08.2023
Рост цен на мясо птицы объяснили новыми правилами ввода ветпрепаратов
0
55
11:05 18.08.2023
Сообщения об аренде Турцией порта Хомс не соответствуют действительности — источник
0
103
11:00 18.08.2023
ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
0
122
10:32 18.08.2023
В Забайкалье две сотрудницы соцзащиты "позаимствовали" из нацпроекта более 12 млн рублей
0
158
10:20 18.08.2023
Первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор
0
182
10:05 18.08.2023
Интерес россиян к новостям про валютный курс за 4 месяца вырос в 1,5 раза — опрос
0
187
10:00 18.08.2023
Ознакомившись с прогнозом разведки конгрессмены выступают против выделения средств Украине - WP
0
206
09:32 18.08.2023
Неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии
0
226
09:20 18.08.2023
Полеты в 4 аэропорта Москвы ограничивали рано утром, сейчас ограничения сняты
0
242
09:10 18.08.2023
Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА
0
260

Возврат к списку