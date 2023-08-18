Сербия хранит половину своего газа в Венгрии — Вучич
11:20 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия использует газовые хранилища в Венгрии для хранения половины своих запасов газа. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала РТС.
«Мы всегда можем положиться на Венгрию. Не забывайте, что мы половину своих запасов газа храним в Венгрии, мы получили [такую возможность] по приемлемым условиям, благодаря нашим венгерским друзьям, прежде всего [премьер-министру] Виктору Орбану и, конечно, господину [министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру] Сийярто. Я верю, что каждая встреча с ними и с [президентом Венгрии] Каталин Новак исключительно важна для нашей страны», — указал Вучич в преддверии своего визита в Будапешт.
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