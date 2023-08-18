0
0
1
НОВОСТИ

Рост цен на мясо птицы объяснили новыми правилами ввода ветпрепаратов

11:32 18.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эксперт Минсельхоза объяснил рост цен на мясо птицы в РФ новыми правилами ввода ветпрепаратов. С 1 сентября этого года зарубежные ветеринарные фармацевтические компании не будут допускаться на российский рынок без сертификата международного образца GMP. При этом не все из них проходят инспекции Россельхознадзора, чтобы получить такие документы.

Некоторые российские производители уже начали заменять зарубежные ветпрепараты на отечественные и столкнулись с экономическими проблемами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член общественного совета при Минсельхозе РФ Владислав Корочкин.

«1 сентября резко, конечно, ничего не случится, а вот что будет к концу года — это уже практика покажет. По отзывам производителей, уже наблюдаются те, кто заменяют привычные ветпрепараты и вакцины на отечественные, они столкнулись с ухудшением экономики самого процесса производства. То, что показал Росстат, рост цены мяса птицы на 8%, это отголосок того, что происходит в связи с введением вот этих новых правил. Это достаточно легко понять, если вспомнить, что ни одна вакцина не имеет стопроцентной эффективности. Использование ещё менее эффективной вакцины, которая, допустим, даёт эффективность не 95%, а 90%, вызывает ухудшение экономики производства мяса на те же самые 5-6% и больше».

Корочкин отметил, что процесс импортозамещения должен «грамотно» регулироваться и запускаться постепенно. При негативном развитии ситуации в связи с новой практикой может произойти «неконтролируемый рост цен» на мясо в стране, отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 18.08.2023
Сербия хранит половину своего газа в Венгрии — Вучич
0
76
11:05 18.08.2023
Сообщения об аренде Турцией порта Хомс не соответствуют действительности — источник
0
103
11:00 18.08.2023
ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
0
122
10:32 18.08.2023
В Забайкалье две сотрудницы соцзащиты "позаимствовали" из нацпроекта более 12 млн рублей
0
158
10:20 18.08.2023
Первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор
0
182
10:05 18.08.2023
Интерес россиян к новостям про валютный курс за 4 месяца вырос в 1,5 раза — опрос
0
187
10:00 18.08.2023
Ознакомившись с прогнозом разведки конгрессмены выступают против выделения средств Украине - WP
0
206
09:32 18.08.2023
Неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии
0
226
09:20 18.08.2023
Полеты в 4 аэропорта Москвы ограничивали рано утром, сейчас ограничения сняты
0
242
09:10 18.08.2023
Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА
0
260

Возврат к списку