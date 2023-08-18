Рост цен на мясо птицы объяснили новыми правилами ввода ветпрепаратов

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эксперт Минсельхоза объяснил рост цен на мясо птицы в РФ новыми правилами ввода ветпрепаратов. С 1 сентября этого года зарубежные ветеринарные фармацевтические компании не будут допускаться на российский рынок без сертификата международного образца GMP. При этом не все из них проходят инспекции Россельхознадзора, чтобы получить такие документы.

Некоторые российские производители уже начали заменять зарубежные ветпрепараты на отечественные и столкнулись с экономическими проблемами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член общественного совета при Минсельхозе РФ Владислав Корочкин.

«1 сентября резко, конечно, ничего не случится, а вот что будет к концу года — это уже практика покажет. По отзывам производителей, уже наблюдаются те, кто заменяют привычные ветпрепараты и вакцины на отечественные, они столкнулись с ухудшением экономики самого процесса производства. То, что показал Росстат, рост цены мяса птицы на 8%, это отголосок того, что происходит в связи с введением вот этих новых правил. Это достаточно легко понять, если вспомнить, что ни одна вакцина не имеет стопроцентной эффективности. Использование ещё менее эффективной вакцины, которая, допустим, даёт эффективность не 95%, а 90%, вызывает ухудшение экономики производства мяса на те же самые 5-6% и больше».

Корочкин отметил, что процесс импортозамещения должен «грамотно» регулироваться и запускаться постепенно. При негативном развитии ситуации в связи с новой практикой может произойти «неконтролируемый рост цен» на мясо в стране, отметил он.