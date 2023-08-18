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НОВОСТИ

Пакистанская полиция арестовала двух христиан по подозрению в богохульстве

12:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители Пакистана арестовали двух христиан по подозрению в богохульстве, передает агентство Reuters. В чем конкретно обвиняются арестованные, пока не уточняется, власти воздерживаются от комментариев.

Представителей христианской общины арестовали после того, как в среду в г. Фейсалабад (провинция Пенджаб) мусульмане совершили нападения на церкви и дома христиан. По последним данным, были сожжены и разграблены более 20 католических и протестантских церквей, а также не менее 12 домов, принадлежащих членам христианской общины.

К настоящему времени в Фейсалабаде задержаны не менее 140 участников нападений. Аресты осуществлены на основе статей Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих и осквернении мест отправления религиозного культа, а также за нарушение закона о борьбе с терроризмом. Как сообщила газета Dawn, среди задержанных главные инициаторы нападений на церкви христиан, призывавшие мусульман к погромам по громкоговорителям после того, как в соцсетях были распространены ролики о надругательстве над Кораном с утверждениями, что это одно из самых тяжких в Пакистане преступлений совершили местные христиане.

Обстановка в Фейсалабаде сейчас нормализована и находится под контролем властей. В город введены около 5 тыс. сотрудников полицейского спецназа, район проживания христиан находится под усиленной охраной.

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