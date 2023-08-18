В многоэтажном жилом доме в Энергодаре произошло возгорание в результате обстрела ВСУ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в городе Энергодаре Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

«В 09:00 [мск] боевики ВСУ произвели обстрел города Энергодара. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание. На месте работают специальные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сказал представитель оперативных служб.