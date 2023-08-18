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НОВОСТИ

Япония поднимала в воздух истребители из-за полета российских Ил-38 над Японским морем

12:20 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в пятницу поднимала в воздух истребители в связи с полетом двух российских военных самолетов Ил-38 над Японским морем. Об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов сил самообороны страны.

Отмечается, что самолеты РФ пролетели над Японским морем, Цусимским проливом, затем совершили разворот над Восточном-Китайским морем и вернулись в обратном направлении.

Днем ранее Минобороны Японии сообщило о совместном проходе пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая между островами Окинава и Мияко. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.

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