Япония поднимала в воздух истребители из-за полета российских Ил-38 над Японским морем
12:20 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония в пятницу поднимала в воздух истребители в связи с полетом двух российских военных самолетов Ил-38 над Японским морем. Об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов сил самообороны страны.
Отмечается, что самолеты РФ пролетели над Японским морем, Цусимским проливом, затем совершили разворот над Восточном-Китайским морем и вернулись в обратном направлении.
Днем ранее Минобороны Японии сообщило о совместном проходе пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая между островами Окинава и Мияко. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.
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