В подконтрольном украинским властям городе Запорожье слышны взрывы
12:40 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщило агентство Укринформ.
Подробности не приводятся.
В настоящий момент в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.
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