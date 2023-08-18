В подконтрольном украинским властям городе Запорожье слышны взрывы

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Подробности не приводятся.

В настоящий момент в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.