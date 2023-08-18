0
0
78
НОВОСТИ

Корпоративное донорство стало важным элементом культуры Сбера

12:48 18.08.2023

Только за последние 2 года в донорских мероприятиях на площадках Сбера приняли участие более 6 тыс. сотрудников, которые сдали 3 тыс. литров крови. Более 1800 сотрудников Сбера пополнили регистр потенциальных доноров костного мозга.

Акции День Донора в Сбера проводятся в формате совместных кампаний, в которых участвуют Центры переливания крови, представители Федерального, Национального регистров доноров костного мозга и наши волонтеры.

Уже более 10 лет донорское движение является неотъемлемой частью жизни сотрудников Сбера. Это важный элемент корпоративной культуры компании, который позволяет сотрудникам внести весомый вклад в жизни и будущее других людей. Донорское движение объединяет людей общей целью, а также мотивирует вести более здоровый образ жизни.

«Важность донорства сложно переоценить, – рассказывает начальник управления вознаграждения и кадровой экспертизы Сбербанка Екатерина Герасимова. – Кровь не имеет искусственных заменителей, а вероятность найти подходящего донора костного мозга 1 к 10 000, для его поиска может потребоваться несколько лет. Это невероятно значимый и доступный многим вид благотворительности, который активно поддерживается и развивается в Сбере. Когда сотрудники направляют свое время и энергию на благо других, они чувствуют себя более вовлеченными в общую цель компании – помогать людям».

«Для удобства на наших площадках организована электронная запись на донацию, сотрудники могут выбрать комфортное для себя время с учетом рабочего графика, – отметила Екатерина Герасимова. – Акция настолько популярна, что временные слоты для записи заполняются в первые 10 минут. Это лишний раз показывает, что в Сбере много неравнодушных людей, которые готовы поддержать донорство».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 18.08.2023
Казначейство уменьшило оценку дефицита бюджета РФ в первом полугодии до 2,35 трлн рублей
0
24
13:00 18.08.2023
Австралия, США и Япония проведут в августе учения в Южно-Китайском море
0
29
12:40 18.08.2023
В подконтрольном украинским властям городе Запорожье слышны взрывы
0
105
12:20 18.08.2023
Япония поднимала в воздух истребители из-за полета российских Ил-38 над Японским морем
0
103
12:05 18.08.2023
В многоэтажном жилом доме в Энергодаре произошло возгорание в результате обстрела ВСУ
0
149
12:00 18.08.2023
Пакистанская полиция арестовала двух христиан по подозрению в богохульстве
0
155
11:32 18.08.2023
Рост цен на мясо птицы объяснили новыми правилами ввода ветпрепаратов
0
218
11:20 18.08.2023
Сербия хранит половину своего газа в Венгрии — Вучич
0
201
11:05 18.08.2023
Сообщения об аренде Турцией порта Хомс не соответствуют действительности — источник
0
218
11:00 18.08.2023
ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
0
223

Возврат к списку