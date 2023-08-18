Корпоративное донорство стало важным элементом культуры Сбера
12:48 18.08.2023
Только за последние 2 года в донорских мероприятиях на площадках Сбера приняли участие более 6 тыс. сотрудников, которые сдали 3 тыс. литров крови. Более 1800 сотрудников Сбера пополнили регистр потенциальных доноров костного мозга.
Акции День Донора в Сбера проводятся в формате совместных кампаний, в которых участвуют Центры переливания крови, представители Федерального, Национального регистров доноров костного мозга и наши волонтеры.
Уже более 10 лет донорское движение является неотъемлемой частью жизни сотрудников Сбера. Это важный элемент корпоративной культуры компании, который позволяет сотрудникам внести весомый вклад в жизни и будущее других людей. Донорское движение объединяет людей общей целью, а также мотивирует вести более здоровый образ жизни.
«Важность донорства сложно переоценить, – рассказывает начальник управления вознаграждения и кадровой экспертизы Сбербанка Екатерина Герасимова. – Кровь не имеет искусственных заменителей, а вероятность найти подходящего донора костного мозга 1 к 10 000, для его поиска может потребоваться несколько лет. Это невероятно значимый и доступный многим вид благотворительности, который активно поддерживается и развивается в Сбере. Когда сотрудники направляют свое время и энергию на благо других, они чувствуют себя более вовлеченными в общую цель компании – помогать людям».
«Для удобства на наших площадках организована электронная запись на донацию, сотрудники могут выбрать комфортное для себя время с учетом рабочего графика, – отметила Екатерина Герасимова. – Акция настолько популярна, что временные слоты для записи заполняются в первые 10 минут. Это лишний раз показывает, что в Сбере много неравнодушных людей, которые готовы поддержать донорство».
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