Австралия, США и Япония проведут в августе учения в Южно-Китайском море
13:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия, США и Япония 23 августа проведут совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По его сведениям, три страны направят крупные военные корабли в район Филиппин. Целью учений станет наблюдение за китайскими кораблями.
Учения пройдут сразу после крупных маневров Malabar с участием ВС Австралии, Индии, США и Японии, которые завершаются 21 августа.
Правительство Японии с 13 августа ввело в силу соглашение с Австралией, которое упрощает процедуры при въезде войск двух стран на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Австралия стала второй страной после США, с которой Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности.
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