Казначейство уменьшило оценку дефицита бюджета РФ в первом полугодии до 2,35 трлн рублей
13:05 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,35 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,78 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Федерального казначейства РФ.
Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, в январе — июне 2023 года составил 2,59 трлн рублей. При этом объем доходов составил 12,38 трлн рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 14,98 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%.
Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 12,38 трлн рублей, а расходы — 14,73 трлн рублей. Таким образом, расходы снизились на 245 млрд рублей относительно предварительной оценки Минфина.
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