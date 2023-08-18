Ограничения на расходование воды введены в большинстве департаментов Франции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции ввели ограничения на расходование воды в 78 департаментах страны из 96. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, те или иные ограничения на расходование воды «в середине августа затронули 78 департаментов, при этом в 40 из них отмечается кризисная ситуация».

Как указали в издании, в случае объявления кризисной ситуации во Франции вводится запрет на «заполнение частных бассейнов, расходование воды на мойку автомобилей, полив газонов на спортивных площадках». Кроме этого, вводятся ограничения на расходование воды в сельском хозяйстве.

С начала года во Франции было проведено около 6 тыс. проверок соблюдения режима расходования воды, 90% из которых касались соблюдения предписаний властей об ограничениях из-за засухи, отмечает газета. При этом в 7% случаев проверок были выявлены различные нарушения.

Ранее оранжевый, предпоследний, режим климатической угрозы был введен в 19 департаментах Франции в связи с высокой температурой, которая может достигать 40 градусов.

В конце июля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.