Экс-канцлер Австрии Курц предстанет перед судом по обвинению в даче ложных показаний

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии возбудила уголовное дело в отношении бывшего федерального канцлера республики Себастьяна Курца, его подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, первое судебное заседание по делу Курца пройдет 18 октября. Экс-канцлера подозревают в даче ложных показаний специальному парламентскому комитету, расследовавшему вопрос назначения руководства одного из государственных холдингов в период нахождения Курца у власти. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Курц занимал пост федерального канцлера Австрии с 2017 по 2019 год, а затем с 2020 по 2021 год. Он ушел в отставку с должности главы правительства в октябре 2021 года из-за обвинений в коррупции. В конце того же года Курц объявил о своем уходе из политики.