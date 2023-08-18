Экс-канцлер Австрии Курц предстанет перед судом по обвинению в даче ложных показаний
13:32 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии возбудила уголовное дело в отношении бывшего федерального канцлера республики Себастьяна Курца, его подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.
По данным издания, первое судебное заседание по делу Курца пройдет 18 октября. Экс-канцлера подозревают в даче ложных показаний специальному парламентскому комитету, расследовавшему вопрос назначения руководства одного из государственных холдингов в период нахождения Курца у власти. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Курц занимал пост федерального канцлера Австрии с 2017 по 2019 год, а затем с 2020 по 2021 год. Он ушел в отставку с должности главы правительства в октябре 2021 года из-за обвинений в коррупции. В конце того же года Курц объявил о своем уходе из политики.
НОВОСТИ
- 14:32 18.08.2023
- Больше половины немцев недовольны работой канцлера Шольца — опрос
- 14:12 18.08.2023
- США активнее всех разрабатывают биологическое оружие — МИД КНР
- 14:00 18.08.2023
- РПЦ взяла на контроль ситуацию с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках
- 13:20 18.08.2023
- Ограничения на расходование воды введены в большинстве департаментов Франции
- 13:05 18.08.2023
- Казначейство уменьшило оценку дефицита бюджета РФ в первом полугодии до 2,35 трлн рублей
- 13:00 18.08.2023
- Австралия, США и Япония проведут в августе учения в Южно-Китайском море
- 12:48 18.08.2023
- Корпоративное донорство стало важным элементом культуры Сбера
- 12:40 18.08.2023
- В подконтрольном украинским властям городе Запорожье слышны взрывы
- 12:20 18.08.2023
- Япония поднимала в воздух истребители из-за полета российских Ил-38 над Японским морем
- 12:05 18.08.2023
- В многоэтажном жилом доме в Энергодаре произошло возгорание в результате обстрела ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать